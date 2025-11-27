Бояринцев: помню, играл с командой третьего дивизиона Англии — у Костромы футбол похожий

Бывший главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев высказался о «британском» стиле футбола костромского «Спартака».

— У них хорошие эмоции. Команды, которые только выходят, находятся на подъёме. У Костромы идёт подбор игроков под этот стиль. Они с огромным желанием сминают соперника. Может, какого-то футбола нет, но есть своя стилистика. Помню, мне доводилось играть с командой третьего английского дивизиона — футбол примерно похожий. Постоянная агрессия, абсолютно нет розыгрышей, вертикаль, борьба. Кострома хорошо держит борьбу, и, конечно, стандартные положения и ауты. В этом нет ничего плохого — они идут наверху турнирной таблицы. Их стиль приносит результат, — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.