Церемония прощания с Никитой Симоняном на стадионе «Спартака»: трансляция, смотреть онлайн

«Чемпионат» проводит прямую видеотрансляцию церемонии прощания со скончавшимся в возрасте 99 лет легендарным футболистом московского «Спартака» Никитой Симоняном. Следить за её ходом в прямом эфире можно по данной ссылке. Церемония проходит на домашнем стадионе «Спартака» «Лукойл Арене» в Москве.

Прямая трансляция церемонии прощания с Никитой Симоняном. ВИДЕО

О смерти Никиты Симоняна стало известно в ночь на 24 ноября. Вместе с красно-белыми он четыре раза становился чемпионом СССР в роли игрока (1952, 1953, 1956, 1958), и дважды – в качестве главного тренера (1962, 1969). Кроме того, он является победителем летних Олимпийских игр 1956 года в составе сборной СССР.