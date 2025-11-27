Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Хамрун Спартанс — Линкольн Ред Импс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Церемония прощания с Никитой Симоняном на стадионе «Спартака»: трансляция, смотреть онлайн

Церемония прощания с Никитой Симоняном на стадионе «Спартака»: трансляция, смотреть онлайн
Комментарии

«Чемпионат» проводит прямую видеотрансляцию церемонии прощания со скончавшимся в возрасте 99 лет легендарным футболистом московского «Спартака» Никитой Симоняном. Следить за её ходом в прямом эфире можно по данной ссылке. Церемония проходит на домашнем стадионе «Спартака» «Лукойл Арене» в Москве.

Прямая трансляция церемонии прощания с Никитой Симоняном. ВИДЕО

О смерти Никиты Симоняна стало известно в ночь на 24 ноября. Вместе с красно-белыми он четыре раза становился чемпионом СССР в роли игрока (1952, 1953, 1956, 1958), и дважды – в качестве главного тренера (1962, 1969). Кроме того, он является победителем летних Олимпийских игр 1956 года в составе сборной СССР.

Материалы по теме
Не стало Никиты Симоняна. Вспоминаем все достижения легенды «Спартака»
Истории
Не стало Никиты Симоняна. Вспоминаем все достижения легенды «Спартака»
«Я человек старой формации? Хочу в этой формации остаться». Главные цитаты Никиты Симоняна «Я человек старой формации? Хочу в этой формации остаться». Главные цитаты Никиты Симоняна
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android