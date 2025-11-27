Валерий Непомнящий: «Спартак» сделан специально для журналистов, чтобы был хлеб с маслом

Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался о повышенном внимании журналистов к московскому «Спартаку». Накануне красно-белые обыграли «Локомотив» (3:2) в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«С тренерской стороны Романов наш человек и спартаковец. Пусть работает и побеждает, команда дышит. «Спартак» радует, но от них ожидать что угодно. «Спартак» сделан специально для журналистов, чтобы был хлеб с маслом. Сейчас всё хорошо, а потом кому-то в голову придёт — назначат какого-то тренера из Испании, о котором мы не слышали.

Пока всё хорошо, а что дальше — не знаю. В моём понимании, «Спартак» должен всегда конкурировать за золотые медали, однако постоянно случаются какие-то катаклизмы. Я не спартаковец, но отношусь с уважением к болельщикам, которые страдают всю жизнь», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.