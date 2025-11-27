Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Хамрун Спартанс — Линкольн Ред Импс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Непомнящий: «Спартак» сделан специально для журналистов, чтобы был хлеб с маслом

Валерий Непомнящий: «Спартак» сделан специально для журналистов, чтобы был хлеб с маслом
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался о повышенном внимании журналистов к московскому «Спартаку». Накануне красно-белые обыграли «Локомотив» (3:2) в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2025, среда. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 25'     1:1 Угальде – 43'     1:2 Маркиньос – 53'     1:3 Солари – 57'     2:3 Комличенко – 90+8'    

«С тренерской стороны Романов наш человек и спартаковец. Пусть работает и побеждает, команда дышит. «Спартак» радует, но от них ожидать что угодно. «Спартак» сделан специально для журналистов, чтобы был хлеб с маслом. Сейчас всё хорошо, а потом кому-то в голову придёт — назначат какого-то тренера из Испании, о котором мы не слышали.

Пока всё хорошо, а что дальше — не знаю. В моём понимании, «Спартак» должен всегда конкурировать за золотые медали, однако постоянно случаются какие-то катаклизмы. Я не спартаковец, но отношусь с уважением к болельщикам, которые страдают всю жизнь», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
«Спартак» прекрасен при Романове! Снова разобрали «Локо» и прошли дальше в Кубке. Видео
Видео
«Спартак» прекрасен при Романове! Снова разобрали «Локо» и прошли дальше в Кубке. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android