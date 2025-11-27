Скидки
Хамрун Спартанс — Линкольн Ред Импс. Прямая трансляция
20:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Спартак» сыграл с «Локо» в траурных повязках с фактами из биографии Никиты Симоняна

Комментарии
Комментарии

Игроки московского «Спартака» вышли на ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со столичным «Локомотивом» (3:2) с траурными повязками с фактами из биографии легенды красно-белых Никиты Симоняна. Об этом сообщил телеграм-канал «Спартака».

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2025, среда. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 25'     1:1 Угальде – 43'     1:2 Маркиньос – 53'     1:3 Солари – 57'     2:3 Комличенко – 90+8'    

Лучший бомбардир в истории московского «Спартака» ушёл из жизни в возрасте 99 лет. О смерти Никиты Симоняна стало известно в ночь на 24 ноября.

Фото: ФК «Спартак»

Фото: ФК «Спартак»

Вместе с красно-белыми Никита Симонян четыре раза становился чемпионом СССР в роли игрока (1952, 1953, 1956, 1958), и дважды – в качестве главного тренера (1962, 1969). Кроме того, он является победителем летних Олимпийских игр 1956 года в составе сборной СССР.

