«Спартак» сыграл с «Локо» в траурных повязках с фактами из биографии Никиты Симоняна

Игроки московского «Спартака» вышли на ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со столичным «Локомотивом» (3:2) с траурными повязками с фактами из биографии легенды красно-белых Никиты Симоняна. Об этом сообщил телеграм-канал «Спартака».

Лучший бомбардир в истории московского «Спартака» ушёл из жизни в возрасте 99 лет. О смерти Никиты Симоняна стало известно в ночь на 24 ноября.

Фото: ФК «Спартак»

Вместе с красно-белыми Никита Симонян четыре раза становился чемпионом СССР в роли игрока (1952, 1953, 1956, 1958), и дважды – в качестве главного тренера (1962, 1969). Кроме того, он является победителем летних Олимпийских игр 1956 года в составе сборной СССР.