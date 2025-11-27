Скидки
Дегтярёв зачитал телеграмму Владимира Путина со словами соболезнования семье Симоняна
Комментарии

Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв зачитал телеграмму президента РФ Владимира Путина со словами соболезнования семье экс-футболиста «Спартака» Никиты Симоняна. Сегодня, 27 ноября, проходит церемония прощания с Симоняном.

«Примите соболезнования в связи с кончиной Симоняна. Ушла настоящая легенда российского и мирового футбола. Для миллиона болельщиков он был кумиром. Светлая память о нём сохранится в сердцах всех. Примите глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки в связи с кончиной Никита Павловича Симоняна. Ушёл из жизни яркий, неординарный, безгранично преданный избранному делу человек. Настоящая легенда отечественного и мирового футбола. За мастерство, силу духа и верность команде Никиту Симоняна ценили товарищи по «Спартаку» и нашей национальной сборной. Уважали соперники, искренне любили миллионы болельщиков, для которых он был признанным кумиром. Светлая память о Никите Павловиче Симоняне навсегда сохранится в сердцах родных и близких друзей, учеников, всех почитателей игры номер один в России», — приводит слова Дегтярёва корреспондент «Чемпионата».

«В моём сердце Никита Павлович оставил впечатление щедрого человека. От него всегда веяло добротой, он до последнего дня работал», — добавил Дегтярёв.

Вместе со «Спартаком» Никита Симонян четыре раза становился чемпионом Союза Советских Социалистических Республик в роли игрока и дважды – в качестве главного тренера команды. Кроме того, Симонян был победителем летних Олимпийских игр 1956 года в составе сборной СССР. По сей день он является лучшим бомбардиром в истории красно-белых. На его счету 160 голов за московскую команду.

