«Было очень важно победить». Помазун — об ответной игре «Спартака» с «Локо» в Кубке

Голкипер московского «Спартака» Илья Помазун прокомментировал победу в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со столичным «Локомотивом» (3:2). В составе «Спартака» отличились Манфред Угальде, Маркиньос и Пабло Солари. За «Локомотив» забили Алексей Батраков и Николай Комличенко (с пенальти). Общий счёт по сумме двух встреч — 6:3.

«Прошли дальше — было очень важно победить именно в сегодняшней игре, чтобы продолжить дальше победную серию. Сейчас все мысли уже о «Балтике», потому что через два дня игра», — сказал Помазун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.