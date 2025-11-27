Президент РФС выступил с речью на церемонии прощания с Никитой Симоняном

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков выступил с речью на церемонии прощания с легендарным экс-футболистом «Спартака» и сборной СССР Никитой Симоняном.

«Уход Симоняна — огромная утрата для всех нас, для всех болельщиков. Этого человека мы все безгранично уважали и любили. Он заслужил эту любовь своим талантом, преданностью и любовью к футболу. А ещё своими исключительными человеческими качествами. Он всегда был готов прийти на помощь. Никита Павлович прожил яркую жизнь, был легендой. В наших сердцах и памяти он останется как величайший игрок, тренер и руководитель. Мы всегда будем помнить вклад, который он внёс в развитие нашего и мирового футбола», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.