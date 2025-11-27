Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Манфред Угальде достиг отметки в 25 голов за «Спартак»

Манфред Угальде достиг отметки в 25 голов за «Спартак»
Комментарии

Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде забил 25 голов за красно-белых с учётом всех турниров. Форвард отличился в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Локомотивом». Игра прошла накануне, 26 ноября, и завершилась победой красно-белых со счётом 3:2.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Дмитриев – 43'    

«Мэнни — машина! Пробил 25 голов за «Спартак». Между прочим, догнал Понсе и Луиса Адриано, сыграв меньше матчей», — сказано в сообщении пресс-службы «Спартака», опубликованном в телеграм-канале клуба.

Угальде выступает за «Спартак» с января 2024 года. В нынешнем сезоне 23-летний нападающий провёл 20 матчей во всех турнирах и забил шесть голов. Действующий контракт Манфреда с красно-белыми рассчитан до конца июня 2028 года.

Материалы по теме
Эксклюзив
Игрок ЦСКА Круговой: со «Спартаком» получил реально сильный ушиб — сейчас есть последствия
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android