Манфред Угальде достиг отметки в 25 голов за «Спартак»
Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде забил 25 голов за красно-белых с учётом всех турниров. Форвард отличился в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Локомотивом». Игра прошла накануне, 26 ноября, и завершилась победой красно-белых со счётом 3:2.
Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Дмитриев – 43'
«Мэнни — машина! Пробил 25 голов за «Спартак». Между прочим, догнал Понсе и Луиса Адриано, сыграв меньше матчей», — сказано в сообщении пресс-службы «Спартака», опубликованном в телеграм-канале клуба.
Угальде выступает за «Спартак» с января 2024 года. В нынешнем сезоне 23-летний нападающий провёл 20 матчей во всех турнирах и забил шесть голов. Действующий контракт Манфреда с красно-белыми рассчитан до конца июня 2028 года.
