Гендиректор «Спартака» Некрасов высказался на церемонии прощания с Никитой Симоняном

Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Некрасов выступил с речью на церемонии прощания с ушедшим из жизни легендарным футболистом красно-белых Никитой Симоняном.

«Недавно мы поздравляли Никиту Павловича с 99-летием. С одной стороны, эти цифры вызывают уважение, а с другой не удивляют. Он принимал участие в каждом заседании ветеранов «Спартака». Последний раз две недели назад, на котором он активно принимал участие во всех обсуждениях.

Вчера команда среагировала и салютовала памяти Симоняна блестящей победой и игрой. Своим служением «Спартаку» указывал путь многим молодым поколениям. Вечная память легенде», — передаёт слова Некрасова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Вчера, 26 ноября, «Спартак» обыграл столичный «Локомотив» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со счётом 3:2.