Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Спартака» Некрасов высказался на церемонии прощания с Никитой Симоняном

Гендиректор «Спартака» Некрасов высказался на церемонии прощания с Никитой Симоняном
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Некрасов выступил с речью на церемонии прощания с ушедшим из жизни легендарным футболистом красно-белых Никитой Симоняном.

«Недавно мы поздравляли Никиту Павловича с 99-летием. С одной стороны, эти цифры вызывают уважение, а с другой не удивляют. Он принимал участие в каждом заседании ветеранов «Спартака». Последний раз две недели назад, на котором он активно принимал участие во всех обсуждениях.

Вчера команда среагировала и салютовала памяти Симоняна блестящей победой и игрой. Своим служением «Спартаку» указывал путь многим молодым поколениям. Вечная память легенде», — передаёт слова Некрасова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Вчера, 26 ноября, «Спартак» обыграл столичный «Локомотив» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со счётом 3:2.

Материалы по теме
Идёт прощание с Никитой Павловичем Симоняном. Легенду провожают на стадионе «Спартака»
Live
Идёт прощание с Никитой Павловичем Симоняном. Легенду провожают на стадионе «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android