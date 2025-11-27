Стогниенко прокомментировал победу «Атлетико» над «Интером» в Лиге чемпионов

Комментатор Okko Владимир Стогниенко высказался по итогам матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Атлетико» — «Интер» (2:1).

«Концовка матча «Атлетико» и «Интера» – это прежде всего разница мотиваций. «Интер», одержавший до этого в Лиге чемпионов четыре победы подряд, пытался выдержать баланс атаки и обороны до конца и был, похоже, не против добыть на «Метрополитано» выездную ничью. И это при том, что атаки у гостей получались не хуже и забить шансы были. Симеоне в это время выворачивал все свои атакующие резервы, ставил фланговыми защитниками Пубиля и Нико Гонсалеса, выпускал на поле Сёрлота и Гризманна – мадридцам нужно было победить. В итоге капитан «Атлетико» Хименес принёс решающий гол в игре, где самым заметным был сын главного тренера: причём Джулиано выглядел насколько полезным, настолько и склочным. Всё по правилам Симеоне», — сказал Стогниенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата».