«Арсенал» повторил своё достижение сезона-2005/2006 в Лиге чемпионов
Лондонский «Арсенал» повторил своё достижение сезона-2005/2006 в рамках Лиги чемпионов УЕФА. «Канониры» впервые за 20 лет выиграли пять матчей в престижнейшем европейском турнире из пяти, сообщает Opta в социальной сети X. В сезоне-2005/2006 «Арсенал» добрался до финала Лиги чемпионов, где проиграл «Барселоне» — 1:2.
Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
3 : 1
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Тимбер – 22' 1:1 Карл – 32' 2:1 Мадуэке – 69' 3:1 Мартинелли – 77'
Накануне, 26 ноября, «канониры» встречались с «Баварией» в матче 5-го тура общего этапа ЛЧ. Встреча состоялась на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Победу со счётом 3:1 в этой игре одержала команда Микеля Артеты.
Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.
