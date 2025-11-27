Денис Алхазов прокомментировал победу «Реала» над «Олимпиакосом» в Лиге чемпионов

Комментатор Оkkо Денис Алхазов высказался по итогам матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между мадридским «Реалом» и греческим «Олимпиакосом». Прошедшая накануне встреча завершилась победой «сливочных» со счётом 4:3.

«Если говорить о «Реале», то в очень простых категориях. Забивала команда Анчелотти, а пропускала команда Алонсо. Всё лучшее, что есть в командах Анчелотти, «Реал» показал в своих атаках: шведа Винисиуса на скоростного Мбаппе, подача Гюлера вторым темпом на Мбаппе, наброс Камавинги на Мбаппе. Это было и у Анчелотти. Покер Мбаппе — это хорошо, тем более он три матча молчал. Однако команда с проблемами. В обороне никого не осталось. Играют Асенсио с Каррерасом — это уже забавно.

Доигрывали последние полчаса связкой Тчуамени — опорный полузащитник, и Каррерас — крайний защитник. Это уже какая-то комедия Аристофана. Греки уверенно этим пользовались. Полное отсутствие прессинга, контроля. Задуманная Алонсо команда не работала против интенсивного, яркого и агрессивного «Олимпиакоса», — сказал Алхазов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».