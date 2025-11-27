Скидки
Динамо М — Зенит. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Главная Футбол Новости

Денис Алхазов прокомментировал победу «Реала» над «Олимпиакосом» в Лиге чемпионов

Аудио-версия:
Комментатор Оkkо Денис Алхазов высказался по итогам матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между мадридским «Реалом» и греческим «Олимпиакосом». Прошедшая накануне встреча завершилась победой «сливочных» со счётом 4:3.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
3 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Шикинью – 8'     1:1 Мбаппе – 22'     1:2 Мбаппе – 24'     1:3 Мбаппе – 29'     2:3 Тареми – 52'     2:4 Мбаппе – 60'     3:4 Эль-Кааби – 81'    

«Если говорить о «Реале», то в очень простых категориях. Забивала команда Анчелотти, а пропускала команда Алонсо. Всё лучшее, что есть в командах Анчелотти, «Реал» показал в своих атаках: шведа Винисиуса на скоростного Мбаппе, подача Гюлера вторым темпом на Мбаппе, наброс Камавинги на Мбаппе. Это было и у Анчелотти. Покер Мбаппе — это хорошо, тем более он три матча молчал. Однако команда с проблемами. В обороне никого не осталось. Играют Асенсио с Каррерасом — это уже забавно.

Доигрывали последние полчаса связкой Тчуамени — опорный полузащитник, и Каррерас — крайний защитник. Это уже какая-то комедия Аристофана. Греки уверенно этим пользовались. Полное отсутствие прессинга, контроля. Задуманная Алонсо команда не работала против интенсивного, яркого и агрессивного «Олимпиакоса», — сказал Алхазов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Новости. Футбол
