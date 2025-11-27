Игрок «Динамо» Бабаев рассказал, что ему дала аренда в «Крылья Советов» в прошлом сезоне

Полузащитник московского «Динамо» Ульви Бабаев оценил аренду в самарские «Крылья Советов» в прошлом сезоне.

— Прошлый сезон стал твоим первым полноценным на высшем уровне. Аренда в «Крылья Советов» тебе многое дала?

— Да, я очень многое взял от ребят и тренера, это был очень важный опыт в жизни. Для любого спортсмена, который вышел из третьей или даже четвёртой лиги в РПЛ, это очень важный и тяжёлый шаг. Играя на таком уровне, тренируясь с такими футболистами, можно спокойно прибавлять.

— Символично, что свой самый яркий матч в этом сезоне ты провёл как раз против самарцев, сделав хет-трик. Совпадение или помогли знания внутренней кухни «Крыльев»?

— Это стечение обстоятельств. Просто обычный матч. Я вышел, получил удовольствие от игры, а у команды всё получилось. Мы выиграли за счёт командной игры и передач, которыми меня наградили партнёры, — мне просто оставалось реализовать свои моменты, — приводит слова Бабаева официальный сайт «Динамо».