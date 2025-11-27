«Это временщик». Александр Бубнов — о Вадиме Романове в «Спартаке»

Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос, может ли Вадим Романов остаться главным тренером «Спартака» до конца текущего сезона. Романов исполняет обязанности главного тренера после ухода из клуба Деяна Станковича. В первом матче под руководством Вадима Романова «Спартак» одержал победу над ЦСКА (1:0), после чего обыграл «Локомотив» в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

— Вы допускаете, что Романов доработает сезон этот?

— Нет. Вот в отличие от «Динамо», они, может быть, там уже договорились (с новым тренером. — Прим. «Чемпионата»). Поэтому это временщик, — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

«Спартак» после 16 туров Мир РПЛ занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 28 очков.