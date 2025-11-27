Евгений Ловчев поделился самыми ценными воспоминаниями о Никите Симоняне

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев на церемонии прощания с Никитой Симоняном поделился воспоминаниями о легендарном экс-футболисте красно-белых.

«Помню последний разговор с Никитой Павловичем. Когда я услышал по телевизору, что ему дали Героя Труда, набираю — видимо, берёт трубку дочка Никиты Павловича: «Пап, тут какой-то мужик звонит». Я ему говорю: «Да, хорошо устроился. Мы трудились-трудились, а Героя Труда тебе». (Смеётся.) Я шкодный человек — он знал это и смеялся. Практически вся моя жизнь происходила параллельно с ним. Когда-то давно, когда я играл в молодёжной сборной, врачом у нас был Николай Николаевич Алексеев, который работал в «Спартаке» в великие годы — в 1956-1958 годы. А в 1962 году работал с национальной сборной на чемпионате мира в Чили. Мы после какой-то игры пошли в баню. Выходим, а в обычной очереди среди людей за билетиком стоит Никита Павлович. Я, конечно, обалдел. Николай Николаевич говорит: «Иди». Он знал, что я его футбольный сын. Он для меня футбольный отец, к которому я часто приезжал. Ехали и жили воспоминаниями.

Он мне говорит: «Слушай, хотим тебя в «Спартак» забрать». С этого всё начиналось. Дальше в моей трудовой книжке написано, что с 1 января 1969 года я в составе «Спартака». В конце года мы становимся чемпионами. В 1972 году меня признали лучшим футболистом СССР. Я говорю не о себе в данном случае. «Спартак» при тренере Симоняне занял 11-е место, а человек из этой команды был признан лучшим футболистом страны. Никита Павлович звонит: «Жень, я сейчас к тебе приеду». Приезжает ко мне домой. На кухне они попивают коньячок с моей женой, и говорит: «Я решил уйти. 11-е место». В «Спартаке» выгоняют в середине сезона, а здесь его обложили со всех сторон. Он сказал, что его зовут в Ереван. Вы знаете, чем это закончилось. Ереван на следующий год выиграл и Кубок, и первенство. Все времена, что он работал, я прихожу в РФС, открываю дверь, а там сидят Симонян и Мирзоян. Дальше фраза Палыча: «Ладно, шкодняра, заходи давай».

Вы знаете, я рассказываю какие-то эпизоды. Когда умер Сергей Сергеевич Сальников, Николай Петрович Старостин сказал крылатую фразу: «Ребята, многие ещё помечтают умереть на футбольном поле». Я скажу сейчас: каждый из нас ещё помечтает умереть в 99 лет. Для меня он будет живой, есть живой. Какие-то вещи сверяю по нему. Ему было тяжело в последнее время, была усталость. При этом каждый день ходить на работу в РФС, налаживать сотрудничество с немецким футбольным союзом, а ещё смотреть, как наша сборная играет… Кто-то говорит, что я улыбаюсь всё время. А я по-другому Никиту Павловича не расцениваю. Он для меня живой человек, который рядом со мной. Отцом моим являлся», — передаёт слова Ловчева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.