Динамо М — Зенит. Прямая трансляция
20:30 Мск
Ульви Бабаев: меня удивило, что Валерий Карпин принял решение уйти из «Динамо»

Ульви Бабаев: меня удивило, что Валерий Карпин принял решение уйти из «Динамо»
Полузащитник московского «Динамо» Ульви Бабаев высказался об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера клуба.

— Ты пробился в основу при Валерии Карпине. Насколько ты был удивлён его уходом?
— Меня удивило, что Валерий Георгиевич принял такое решение. Честно говоря, он очень многое мне дал. Я провёл с ним половину сезона и за это время очень прибавил и в плане дисциплины, и в плане игры, и в плане понимания футбола. Поэтому было и удивление, и расстройство.

— Ты говорил, что ставишь себе цель попасть в главную сборную России в ближайшее время. С уходом Карпина она стала дальше или ближе?
— Дальше или ближе, это неважно. Есть цель, и всё будет зависеть от меня: как я буду работать, как буду желать, как буду стараться. Я могу использовать для своего блага то, что мне дал Карпин. Нужно продолжать работать, как я работал и раньше, и в какой-то момент у меня получится достичь своей цели, — приводит слова Бабаева официальный сайт «Динамо».

