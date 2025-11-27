«Таков мир, в котором мы живём». Джеррард — о возможном увольнении Слота из «Ливерпуля»

Бывший полузащитник и капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард порассуждал на тему возможного увольнения главного тренера «красных» Арне Слота. В нынешнем сезоне «Ливерпуль» проиграл девять матчей с учётом всех соревнований, накануне уступив ПСВ (1:4) в игре 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Таков мир, в котором мы живём. Я и сам был в подобной ситуации. Нужно понимать, что подобные темы будут подниматься. Особенно на топ-уровне. Это неизбежно», — приводит слова Джеррарда Daily Mail.

Арне Слот возглавил «Ливерпуль» летом 2024-го. Под его руководством «красные» выиграли английскую Премьер-лигу по итогам сезона-2024/2025.