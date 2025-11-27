Вратарь «Спартака» Помазун высказался о пропущенном голе от Батракова со штрафного
Голкипер московского «Спартака» Илья Помазун высказался о пропущенном голе со штрафного в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со столичным «Локомотивом» (3:2). Отличился полузащитник железнодорожников Алексей Батраков.
Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2025, среда. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 25' 1:1 Угальде – 43' 1:2 Маркиньос – 53' 1:3 Солари – 57' 2:3 Комличенко – 90+8'
— Что скажешь по пропущенному мячу от Батракова со штрафного?
— Сделал небольшой шаг в сторону, вправо — и в ближний угол забили. Но хочется отметить, что удар был хороший.
— Ещё у тебя было несколько помарок в первом тайме.
— Не только меня, у всех. Поле было довольно тяжёлое. Поэтому все допускали какие-то ошибки. В том числе и я, — сказал Помазун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
