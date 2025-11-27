Вратарь «Спартака» Помазун высказался о пропущенном голе от Батракова со штрафного

Голкипер московского «Спартака» Илья Помазун высказался о пропущенном голе со штрафного в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со столичным «Локомотивом» (3:2). Отличился полузащитник железнодорожников Алексей Батраков.

— Что скажешь по пропущенному мячу от Батракова со штрафного?

— Сделал небольшой шаг в сторону, вправо — и в ближний угол забили. Но хочется отметить, что удар был хороший.

— Ещё у тебя было несколько помарок в первом тайме.

— Не только меня, у всех. Поле было довольно тяжёлое. Поэтому все допускали какие-то ошибки. В том числе и я, — сказал Помазун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.