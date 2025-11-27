Данил Круговой: Челестини сказал, что доволен нами после дерби со «Спартаком»

Защитник ЦСКА Данил Круговой заявил, что главный тренер команды Фабио Челестини остался доволен выступлением армейцев в проигранном матче 16-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (0:1).

— Был ли разговор с Челестини после поражения от «Спартака», есть видео из раздевалки ЦСКА с мотивационной речью Фабио.

— То, что вы видели, то и было. Ещё был разговор на тренировке. Челестини сказал, что мы провели хороший матч, и он полностью доволен нами, — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

По состоянию на сегодняшний день ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка.