Данил Круговой: Челестини сказал, что доволен нами после дерби со «Спартаком»
Защитник ЦСКА Данил Круговой заявил, что главный тренер команды Фабио Челестини остался доволен выступлением армейцев в проигранном матче 16-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (0:1).
Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Дмитриев – 43'
— Был ли разговор с Челестини после поражения от «Спартака», есть видео из раздевалки ЦСКА с мотивационной речью Фабио.
— То, что вы видели, то и было. Ещё был разговор на тренировке. Челестини сказал, что мы провели хороший матч, и он полностью доволен нами, — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.
По состоянию на сегодняшний день ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка.
