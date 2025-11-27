Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Данил Круговой: Челестини сказал, что доволен нами после дерби со «Спартаком»

Данил Круговой: Челестини сказал, что доволен нами после дерби со «Спартаком»
Комментарии

Защитник ЦСКА Данил Круговой заявил, что главный тренер команды Фабио Челестини остался доволен выступлением армейцев в проигранном матче 16-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (0:1).

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Дмитриев – 43'    

— Был ли разговор с Челестини после поражения от «Спартака», есть видео из раздевалки ЦСКА с мотивационной речью Фабио.
— То, что вы видели, то и было. Ещё был разговор на тренировке. Челестини сказал, что мы провели хороший матч, и он полностью доволен нами, — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

По состоянию на сегодняшний день ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка.

Материалы по теме
Эксклюзив
Игрок ЦСКА Круговой: со «Спартаком» получил реально сильный ушиб — сейчас есть последствия
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android