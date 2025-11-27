Скидки
Видеообзор матча Лиги чемпионов «Арсенал» — «Бавария»

Видеообзор матча Лиги чемпионов «Арсенал» — «Бавария»
Аудио-версия:
Комментарии

Накануне состоялся матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором играли «Арсенал» и «Бавария». Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали лондонцы. Встреча состоялась на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра выступил Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия).

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
3 : 1
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Тимбер – 22'     1:1 Карл – 32'     2:1 Мадуэке – 69'     3:1 Мартинелли – 77'    

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

На 22-й минуте Юрриен Тимбер открыл счёт в этой игре и вывел лондонцев вперёд. На 32-й минуте Ленарт Карл сравнял счёт. На 69-й минуте Нони Мадуэке вновь обеспечил преимущество хозяевам поля. На 77-й минуте Габриэл Мартинелли увеличил разрыв в счёте.

После этой игры «Арсенал» с 15 очками возглавляет сводную таблицу Лиги чемпионов, «Бавария» с 12 очками располагается в верхней её части.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

