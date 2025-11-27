Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Не хочу обижать». Александр Кержаков — о проблемах современных футбольных школ

«Не хочу обижать». Александр Кержаков — о проблемах современных футбольных школ
Комментарии

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита», тренер Александр Кержаков высказался о проблемах современных футбольных школ.

«Не хочу обижать футбольные школы, но дети стали выпускаться очень похожими, нет какой-то индивидуальности. То, что закладывалось на улице, когда ты сам брал мяч, никому не отдавал, хотел всё сделать сам — сейчас в футбольных школах от тебя много требуют. Требуют сделать так, как считают правильным. И это очень ограничивает детей в импровизации. Поэтому они выходят такими заготовками: беги прямо, влево, вправо», — сказал Кержаков в фильме «Ребята с нашего двора» на «Кинопоиске».

Материалы по теме
«Чья это проблема?» Кержаков — о малом количестве российских игроков в топ-клубах РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android