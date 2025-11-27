«Не хочу обижать». Александр Кержаков — о проблемах современных футбольных школ

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита», тренер Александр Кержаков высказался о проблемах современных футбольных школ.

«Не хочу обижать футбольные школы, но дети стали выпускаться очень похожими, нет какой-то индивидуальности. То, что закладывалось на улице, когда ты сам брал мяч, никому не отдавал, хотел всё сделать сам — сейчас в футбольных школах от тебя много требуют. Требуют сделать так, как считают правильным. И это очень ограничивает детей в импровизации. Поэтому они выходят такими заготовками: беги прямо, влево, вправо», — сказал Кержаков в фильме «Ребята с нашего двора» на «Кинопоиске».