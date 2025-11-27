Гол экс-спартаковца Ларссона — в видеообзоре матча Лиги чемпионов «Копенгаген» — «Кайрат»

Накануне состоялся матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором играли «Копенгаген» и «Кайрат». Победу со счётом 3:2 в этой игре одержала датская команда. Встреча состоялась на стадионе «Паркен» (Копенгаген, Дания). В качестве главного арбитра матча выступил Ник Уолш (Шотландия).

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

На 26-й минуте Виктор Дадасон открыл счёт в этой игре и вывел вперёд датскую команду. На 59-й минуте Джордан Ларссон реализовал пенальти и удвоил преимущество хозяев поля. Роберт на 73-й минуте забил третий мяч «львов». На 81-й минуте Дастан Сатпаев отыграл один мяч. На 90-й минуте Олжас Байбек сократил разрыв в счёте.

После этой игры «Копенгаген» с четырьмя очками располагается в нижней части сводной таблицы Лиги чемпионов, «Кайрат» с одним очком находится в той же её части.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.