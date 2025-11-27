Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Очень странно». Мусаев отреагировал на празднование Кривцовым гола в маске Человека-паука

«Очень странно». Мусаев отреагировал на празднование Кривцовым гола в маске Человека-паука
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев отреагировал на празднование хавбеком «быков» Никиты Кривцовым гола «Оренбургу» (4:0) в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. Полузащитник отметил взятие ворот, надев маску персонажа комиксов и известных фильмов Человека-паука.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2025, среда. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
4 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Кривцов – 4'     2:0 Кордоба – 57'     3:0 Батчи – 72'     4:0 Жубал – 85'    

— По поводу эпизода, когда Никита Кривцов забил и надел маску, получил жёлтую карточку. Вы одобряете такие действия или нет?
— Ну он оштрафован. Мы уже объявили [об этом]. Конечно, нет. У него уже была жёлтая карточка, он пропускает игру с ЦСКА. Странно, что парень из-за хайпа не хочет играть с ЦСКА. Очень странно. Поэтому будем разговаривать. Он уже извинился за это. Но так нельзя делать, конечно, — заявил Мусаев в эфире телеканала «Матч Премьер».

Материалы по теме
Фото
Кривцов получил жёлтую за празднование в маске Человека-паука и пропустит матч в Кубке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android