«Очень странно». Мусаев отреагировал на празднование Кривцовым гола в маске Человека-паука

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев отреагировал на празднование хавбеком «быков» Никиты Кривцовым гола «Оренбургу» (4:0) в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. Полузащитник отметил взятие ворот, надев маску персонажа комиксов и известных фильмов Человека-паука.
— По поводу эпизода, когда Никита Кривцов забил и надел маску, получил жёлтую карточку. Вы одобряете такие действия или нет?
— Ну он оштрафован. Мы уже объявили [об этом]. Конечно, нет. У него уже была жёлтая карточка, он пропускает игру с ЦСКА. Странно, что парень из-за хайпа не хочет играть с ЦСКА. Очень странно. Поэтому будем разговаривать. Он уже извинился за это. Но так нельзя делать, конечно, — заявил Мусаев в эфире телеканала «Матч Премьер».
- 27 ноября 2025
