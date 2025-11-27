Скидки
Главная Футбол Новости

Гол Давида Луиса за «Пафос» — в видеообзоре матча Лиги чемпионов с «Монако»

Гол Давида Луиса за «Пафос» — в видеообзоре матча Лиги чемпионов с «Монако»
Аудио-версия:
Комментарии

Накануне состоялся матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались «Пафос» и «Монако». Матч закончился с ничейным результатом — 2:2. Встреча состоялась на стадионе «Альфамега» (Колосси, Кипр). В качестве главного арбитра матча выступил Иван Кружляк (Словакия).

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 20:45 МСК
Пафос
Пафос, Кипр
Окончен
2 : 2
Монако
Монако, Монако
0:1 Минамино – 5'     1:1 Давид Луис – 18'     1:2 Балогун – 26'     2:2 Салису – 88'    

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Счёт в матче открыл уже на пятой минуте полузащитник «Монако» Такуми Минамино. На 18-й минуте защитник кипрской команды Давид Луис сравнял счёт. Нападающий «Монако» Фоларин Балогун вывел свою команду вперёд на 26-й минуте, сделав счёт 2:1. Полузащитник «Пафоса» Иван Шуньич сравнял счёт на 88-й минуте матча, установив окончательный счёт — 2:2.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе, провёл на поле 65 минут, не отметившись результативными действиями.

После этой игры «Пафос» с шестью очками занимает 23-ю строчку сводной таблицы Лиги чемпионов. «Монако» также с шестью очками занимает 22-ю строчку.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
