Гол Давида Луиса за «Пафос» — в видеообзоре матча Лиги чемпионов с «Монако»

Накануне состоялся матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались «Пафос» и «Монако». Матч закончился с ничейным результатом — 2:2. Встреча состоялась на стадионе «Альфамега» (Колосси, Кипр). В качестве главного арбитра матча выступил Иван Кружляк (Словакия).

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Счёт в матче открыл уже на пятой минуте полузащитник «Монако» Такуми Минамино. На 18-й минуте защитник кипрской команды Давид Луис сравнял счёт. Нападающий «Монако» Фоларин Балогун вывел свою команду вперёд на 26-й минуте, сделав счёт 2:1. Полузащитник «Пафоса» Иван Шуньич сравнял счёт на 88-й минуте матча, установив окончательный счёт — 2:2.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе, провёл на поле 65 минут, не отметившись результативными действиями.

После этой игры «Пафос» с шестью очками занимает 23-ю строчку сводной таблицы Лиги чемпионов. «Монако» также с шестью очками занимает 22-ю строчку.