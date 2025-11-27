Ульви Бабаев рассказал, что почерпнул для себя у других игроков «Динамо»

Полузащитник московского «Динамо» Ульви Бабаев ответил на вопрос, что почерпнул для себя у одноклубников.

— А в «Динамо» у кого что почерпнул?

— У Вани Сергеева уже в «Крыльях» почерпнул, как мешать защитникам играть в мяч. У Кости Тюкавина – как ставить спину, у Ярика Гладышев – как открываться. То есть у каждого понемногу. Смотрю, наблюдаю и пытаюсь перенять для себя, — приводит слова Бабаева официальный сайт «Динамо».

В текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги 21-летний Ульви Бабаев провёл восемь матчей, в которых забил один мяч. Также на его счету пять игр и четыре гола в Фонбет Кубке России.