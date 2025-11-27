Скидки
Игрок ЦСКА Круговой: сложно переключаться после поражения в дерби

Комментарии

Защитник ЦСКА Данил Круговой признался, что игрокам армейцев было тяжело переключиться с поражения от «Спартака» (0:1) в матче 16-го тура Мир РПЛ на игру 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо» (2:1).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2025, среда. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
5 : 4
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Аларкон – 8'     1:1 Попович – 68'     2:1 Попович – 90'    

«Сложно переключаться после поражения в дерби. Всё-таки это важнейший матч. К счастью, времени между матчами мало. Хорошо, что получилось перевернуть игру и победить», — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ЦСКА является действующим победителем Кубка России. После 16 туров РПЛ армейцы занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.

