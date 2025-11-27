Скидки
«Нам нужно стоять горой за себя и за тренера». Мбаппе — о «Реале» в этом сезоне

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе заявил, что «сливочные» должны объединиться ради одной цели — победы во всех турнирах этого сезона.

«Нам нужно стоять горой за себя, за сотрудников клуба, за тренера. Мы хотим, чтобы мадридисты чувствовали: мы вместе движемся в правильном направлении. Задача в этом сезоне у нас одна — титулы», — приводит слова Мбаппе инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

Накануне, 26 ноября, прошла игра 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Реал». Встречу принимал стадион имени Георгиоса Караискакиса в Греции. Матч завершился победой «сливочных» со счётом 4:3.

