Динамо М — Зенит. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Не лучший мой матч, но он незабываем». Автор хет-трика Витинья — об игре с «Тоттенхэмом»

Аудио-версия:
Полузащитник французского «Пари Сен-Жермен» Витинья высказался о победе в матче общего этапа Лиги чемпионов с английским «Тоттенхэм Хотспур» (5:3). Витинья отметился хет-триком.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
0:1 Ришарлисон – 35'     1:1 Витинья – 45'     1:2 Коло Муани – 50'     2:2 Витинья – 53'     3:2 Руис – 59'     4:2 Пачо – 65'     4:3 Коло Муани – 73'     5:3 Витинья – 76'    
Удаления: Эрнандес – 90+3' / нет

«Это был поистине незабываемый вечер, особенно для меня лично. Но прежде всего нужно сказать о команде, о силе, которую мы вновь продемонстрировали. Нам удалось преодолеть огромные трудности, как и много раз в прошлом году, дважды отставая. И даже тогда, благодаря поддержке и атмосфере «Парк де Пренс», это было невероятно. Они никогда не переставали верить в нас, и это видно на поле. Думаю, это демонстрирует характер этой команды, её индивидуальность. Мы продолжали играть, не теряли самообладания и, к счастью, смогли отыграться.

В мой первый год Луис Энрике очень помог мне, и я провёл отличный сезон. Но, думаю, второй сезон, с Лигой чемпионов, был важным: я также хорошо себя чувствовал в личном плане. Но теперь задача — поддерживать этот уровень. В условиях постоянной конкуренции это непросто. Поэтому моя главная задача индивидуально — поддерживать этот уровень. Но я всегда буду возвращаться к одному и тому же: команда — это самое главное. Команда была невероятной, и я поздравляю всех: игроков, которые начали матч, игроков, которые вышли на поле и очень помогли, и игроков, которые не вышли, но тоже важны. Это был не лучший мой матч, но, конечно, он незабываем. И я запомню его на всю жизнь, потому что никогда не думал, что смогу сделать хет-трик», — приводит слова Витиньи L’Équipe.

