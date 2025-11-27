«Динамо» — «Зенит»: последние пять очных встреч команд перед игрой в Кубке России

Сегодня, 27 ноября, состоится ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встретятся московское «Динамо» и санкт-петербургский «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. Первая игра команд на этой стадии завершилась со счётом 3:1 в пользу москвичей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами последних пяти встреч между «Динамо» и «Зенитом».

05.11.2025. Кубок России. «Зенит» — «Динамо» — 1:3;

26.10.2025. РПЛ. «Зенит» — «Динамо» — 2:1;

26.04.2025. РПЛ. «Динамо» — «Зенит» — 1:1;

10.08.2024. РПЛ. «Зенит» — «Динамо» — 2:1;

28.04.2024. РПЛ. «Динамо» — «Зенит» — 1:1.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи победили со счётом 4:3.