Гасилин обозначил фаворита матча «Динамо» — «Зенит» в Кубке России

Российский экс-футболист Алексей Гасилин поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Динамо» и «Зенитом». Игра состоится сегодня, 27 ноября. Первая встреча команд завершилась со счетом 3:1 в пользу москвичей.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
27 ноября 2025, четверг. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
— «Зенит» в этом матче явный фаворит. «Динамо» не готово. У них меньше скамейка, и у них много атакующих футболистов. А «Зениту» гораздо легче играть против открытых команд, которые играют «от себя». Я верю в зенитовских нападающих, которые смогут перевести игру в серию послематчевых пенальти, — заявил Алексей Гасилин в эфире телеканала «Матч ТВ».

