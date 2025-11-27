Гасилин обозначил фаворита матча «Динамо» — «Зенит» в Кубке России

Российский экс-футболист Алексей Гасилин поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Динамо» и «Зенитом». Игра состоится сегодня, 27 ноября. Первая встреча команд завершилась со счетом 3:1 в пользу москвичей.

— «Зенит» в этом матче явный фаворит. «Динамо» не готово. У них меньше скамейка, и у них много атакующих футболистов. А «Зениту» гораздо легче играть против открытых команд, которые играют «от себя». Я верю в зенитовских нападающих, которые смогут перевести игру в серию послематчевых пенальти, — заявил Алексей Гасилин в эфире телеканала «Матч ТВ».