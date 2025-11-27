Вратарь «Динамо» Мх Волк: у команды нет вариантов, кроме как остаться в РПЛ

Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк высказался о турнирных амбициях своей команды в Мир РПЛ. Сейчас бело-голубые идут на 13-й строчке в турнирной таблице.

«Могу сказать за себя: место в таблице не давит. На данный момент времени это вообще не важно. Впереди же игры. Не надо оглядываться назад и говорить: «Ой, как грустно, мы проиграли». Будем так думать — будем дальше проигрывать. Наоборот, надо закрыть глаза на это. Понятно, что это есть и это факт. Надо прилагать усилия, чтобы этот факт изменить. Жить прошлым не надо. Я даже не задумываюсь, что мы в каком-то плачевном положении. У нас нет вариантов закончить чемпионат иначе, кроме как остаться», — сказал Волк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.