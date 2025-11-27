Агент Баринова: болельщики «Спартака» провоцировали Дмитрия, но затем извинились
Футбольный агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, прокомментировал конфликт между хавбеком железнодорожников и болельщиками «Спартака» после матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Игра прошла накануне, 26 ноября, и завершилась победой красно-белых со счётом 3:2.
Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2025, среда. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 25' 1:1 Угальде – 43' 1:2 Маркиньос – 53' 1:3 Солари – 57' 2:3 Комличенко – 90+8'
«Что случилось? Провоцировали, а потом извинились, всё нормально. Как провоцировали? Ругались нецензурно в адрес Баринова», — приводит слова Банатина «РБ Спорт».
Напомним, по завершении игры Баринов подошёл к трибунам «РЖД Арены», где сидели болельщики «Спартака». Фанаты красно-белых показывали игроку непристойные жесты, в ответ Дмитрий нецензурно выругался.
