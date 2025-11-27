Агент Баринова: болельщики «Спартака» провоцировали Дмитрия, но затем извинились

Футбольный агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, прокомментировал конфликт между хавбеком железнодорожников и болельщиками «Спартака» после матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Игра прошла накануне, 26 ноября, и завершилась победой красно-белых со счётом 3:2.

«Что случилось? Провоцировали, а потом извинились, всё нормально. Как провоцировали? Ругались нецензурно в адрес Баринова», — приводит слова Банатина «РБ Спорт».

Напомним, по завершении игры Баринов подошёл к трибунам «РЖД Арены», где сидели болельщики «Спартака». Фанаты красно-белых показывали игроку непристойные жесты, в ответ Дмитрий нецензурно выругался.