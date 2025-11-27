«Динамо» потеряло ещё один год». Кобелев высказался о периоде работы Карпина в клубе

Бывший футболист и тренер «Динамо» Андрей Кобелев оценил период работы Валерия Карпина в московском клубе. Российский специалист возглавил бело-голубых летом, а ушёл уже осенью этого года.

«Оценивать работу Карпина должно руководство «Динамо». Всё, что касается самого назначения, я сказал ещё до него — добавить нечего. Посоветовал бы посмотреть хронологию этой «Санта-Барбары», которая началась ещё в «Ростове». Человек говорит, что устал совмещать, а через несколько месяцев опять начинает. Набирает своих игроков с последними контрактами, которых уже больше никому не продашь, и через пару-тройку месяцев уходит, оставляя команду и футболистов в незавидном положении.

Вопрос здесь даже не в игре, а в том, что «Динамо» потеряло ещё один год. Необходимо искать нового тренера. Тот придёт, наверняка выкинет футболистов, которых привёл Карпин. И в «Динамо» продолжится катавасия игроков и агентов», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.