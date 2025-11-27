Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Женская сборная России проиграла в первом товарищеском матче с КНДР

Женская сборная России проиграла в первом товарищеском матче с КНДР
Комментарии

Завершился товарищеский матч, в котором встречались женские сборные КНДР и России. Команды играли на стадионе «Ким Ир Сен» в Пхеньяне (КНДР). Сборная КНДР одержала победу со счётом 5:2.

В составе сборной России отличились полузащитница Медея Жаркова и защитница Анна Кожникова.

Стартовый состав сборной России: Пономарёва, Кожникова, Абдуллина, Плешкова, Куропаткина, Ишмухаметова, Шкалова, Комиссарова, Жаркова, Долгова, Петухова.

Команды проведут второй товарищеский матч в воскресенье, 30 ноября. В 2024 году соперники встречались дважды в России. В первой игре россиянки проиграли со счётом 0:3, во второй команды сыграли вничью со счётом 0:0.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android