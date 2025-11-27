Женская сборная России проиграла в первом товарищеском матче с КНДР
Завершился товарищеский матч, в котором встречались женские сборные КНДР и России. Команды играли на стадионе «Ким Ир Сен» в Пхеньяне (КНДР). Сборная КНДР одержала победу со счётом 5:2.
В составе сборной России отличились полузащитница Медея Жаркова и защитница Анна Кожникова.
Стартовый состав сборной России: Пономарёва, Кожникова, Абдуллина, Плешкова, Куропаткина, Ишмухаметова, Шкалова, Комиссарова, Жаркова, Долгова, Петухова.
Команды проведут второй товарищеский матч в воскресенье, 30 ноября. В 2024 году соперники встречались дважды в России. В первой игре россиянки проиграли со счётом 0:3, во второй команды сыграли вничью со счётом 0:0.
