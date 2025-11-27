«Точно не мужской поступок». Андрей Кобелев раскритиковал уход Карпина из «Динамо»

Бывший футболист и тренер «Динамо» Андрей Кобелев раскритиковал уход Валерия Карпина из московского клуба. Карпин покинул бело-голубых 17 ноября 2025 года.

«Мне попадались заголовки о «мужском поступке» Карпина. С моей точки зрения, мужским поступком было бы забрать всех своих игроков назад или вообще не приходить в «Динамо». Или ушёл бы со всеми. А так бросить команду… Сначала взять, настроить её под себя, сделать непонятные трансферы и уйти через несколько месяцев — точно не мужской поступок для меня. Работай тогда уж до конца, исправляй ситуацию, выигрывай Кубок», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.