Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Точно не мужской поступок». Андрей Кобелев раскритиковал уход Карпина из «Динамо»

«Точно не мужской поступок». Андрей Кобелев раскритиковал уход Карпина из «Динамо»
Комментарии

Бывший футболист и тренер «Динамо» Андрей Кобелев раскритиковал уход Валерия Карпина из московского клуба. Карпин покинул бело-голубых 17 ноября 2025 года.

«Мне попадались заголовки о «мужском поступке» Карпина. С моей точки зрения, мужским поступком было бы забрать всех своих игроков назад или вообще не приходить в «Динамо». Или ушёл бы со всеми. А так бросить команду… Сначала взять, настроить её под себя, сделать непонятные трансферы и уйти через несколько месяцев — точно не мужской поступок для меня. Работай тогда уж до конца, исправляй ситуацию, выигрывай Кубок», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
«Стало намного проще». Валерий Карпин — об уходе из «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android