Александр Бубнов: Бувач ищет иностранца, не будет в «Динамо» российского тренера

Футбольный эксперт Александр Бубнов заявил, что заместитель генерального директора по спорту московского «Динамо» Желько Бувач хочет видеть во главе команды иностранного тренера. Ранее из клуба ушёл Валерий Карпин.

— В «Динамо» вообще нет ещё кандидата (на пост главного тренера. — Прим. «Чемпионата»).

— Может, есть, может, мы просто не знаем.

— Бувач ищет иностранца, не будет российского тренера в «Динамо», понимаешь? — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

«Динамо» после 16 туров Мир РПЛ занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 20 очков. У лидирующего «Краснодара» 34 очка.