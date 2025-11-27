Александр Бубнов: Бувач ищет иностранца, не будет в «Динамо» российского тренера

Футбольный эксперт Александр Бубнов заявил, что заместитель генерального директора по спорту московского «Динамо» Желько Бувач хочет видеть во главе команды иностранного тренера. Ранее из клуба ушёл Валерий Карпин.
— В «Динамо» вообще нет ещё кандидата (на пост главного тренера. — Прим. «Чемпионата»).
— Может, есть, может, мы просто не знаем.
— Бувач ищет иностранца, не будет российского тренера в «Динамо», понимаешь? — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».
«Динамо» после 16 туров Мир РПЛ занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 20 очков. У лидирующего «Краснодара» 34 очка.