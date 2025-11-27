«Двор — место, где нет авторитетов и правил». Кержаков — о пользе уличного футбола

Известный российский экс-футболист Александр Кержаков высказался о пользе уличного футбола для молодых игроков. Он считает, что дворовый футбол — неотъемлемая часть футбольной культуры, которая закаляет психологию детей и подростков.

— Дворовый уличный футбол поможет в профессиональном футболе?

— Я уверен, что да. Раньше только это и было. Наше поколение играло во дворе. Дворовый футбол — это часть футбольной культуры. И то, что закладывается во дворе, не закладывается на тренировках никогда. Двор — это место, где нет авторитетов, нет футбольных правил, нет ограничений‎, — сказал Кержаков в фильме «Ребята с нашего двора» на «Кинопоиске».