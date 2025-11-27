Скидки
Карпин и Черчесов простились с Никитой Симоняном, Сёмин не сдержал слёз. Фото с церемонии

Станислав Черчесов и Валерий Карпин
27 ноября в Москве на стадионе «Лукойл Арена» состоялась церемония прощания с легендарным советским футболистом Никитой Симоняном, который ушёл на 100-м году жизни.

Министр спорта Михаил Дегтярёв выступил с памятной речью, а также передал телеграмму от Владимира Путина. Кроме того, с Никитой Симоняном пришли проститься такие фигуры российского футбола, как Станислав Черчесов, Юрий Сёмин, Валерий Газзаев, Валерий Карпин и другие. Почтили память легенды и игроки «Спартака».

Главные кадры с церемонии прощания с Никитой Симоняном — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

