Динамо М — Зенит. Прямая трансляция
20:30 Мск
Гендиректор «Акрона» оценил выступление команды в первом круге РПЛ

Гендиректор «Акрона» оценил выступление команды в первом круге РПЛ
Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев оценил выступление команды в первом круге Мир РПЛ. По итогам 16 туров чемпионата России тольяттинская команда набрала 21 очко и занимает восьмое место в турнирной таблице.

«То, что случилось с командой в августе-сентябре, когда мы стали не так стабильно набирать очки, было ожидаемо с нашей стороны. Мы трезво оценили, в какой точке находимся. Чётко понимали, что нам не надо суетиться, совершать лишних телодвижений по отношению к тренерскому штабу, изменениям в составе. Мы продолжали свою работу, поддерживали тренерский штаб и игроков. Это была наша работа как руководителей клуба. За первый круг поставил бы команде хорошую оценку», — сказал Клюшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

