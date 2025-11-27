Райан Гравенберх обозначил главную проблему «Ливерпуля»

Полузащитник «Ливерпуля» Райан Гравенберх обозначил главную проблему мерсисайдцев. В нынешнем сезоне «красные» проиграли девять матчей с учётом всех соревнований, накануне уступив ПСВ (1:4) в Лиге чемпионов.

«Проблемы команды? Думаю, они заключаются в том, что мы пропускаем слишком много голов. Это наша главная проблема прямо сейчас. Мы знаем, что остаёмся топ-командой, но пока всё идёт не по плану. Это сложный момент.

Результат матча с ПСВ? Мы злы из-за поражения. В первом тайме, думаю, мы играли неплохо. Но во втором всё пошло наперекосяк. Трудно подобрать слова. Мы в плохой форме, вот и всё», — приводит слова Гравенберха официальный сайт «Ливерпуля».