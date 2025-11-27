Скидки
Экс-тренер «Динамо» Кобелев: полностью поддерживаю Ролана Гусева

Бывший наставник «Динамо» Андрей Кобелев поддержал кандидатуру Ролана Гусева на пост постоянного главного тренера московского клуба. Сейчас он занимает этот пост с приставкой «исполняющий обязанности».

«Гусев — человек со своим видением, который, если останется, тоже может считаться полноценным новым главным тренером «Динамо». Он также будет просить руководителей усилить состав определёнными игроками. Я полностью поддерживаю Ролана, знаю его. И считаю, что необходимо доверять российским тренерам. Мы видим, что иностранцы практически не выигрывают трофеи, это факт», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

