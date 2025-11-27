Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Леонид Федун прислал венок на церемонию прощания с экс-футболистом «Спартака» Симоняном

Леонид Федун прислал венок на церемонию прощания с экс-футболистом «Спартака» Симоняном
Комментарии

Бывший президент «Спартака» Леонид Федун прислал венок на церемонию прощания с легендарным футболистом красно-белых Никитой Симоняном, сообщает корреспондент «Чемпионата». Симонян умер 23 ноября. Ему было 99 лет.

Вместе со «Спартаком» Никита Симонян четыре раза становился чемпионом Союза Советских Социалистических Республик в роли игрока и дважды – в качестве главного тренера команды. Кроме того, Симонян был победителем летних Олимпийских игр 1956 года в составе сборной СССР.

По сей день он является лучшим бомбардиром в истории красно-белых. На его счету 160 голов за московскую команду. Церемония прощания с Симоняном состоялась сегодня, 27 ноября, на стадионе «Лукойл Арена».

Материалы по теме
Президент ФИФА Инфантино прислал венок на церемонию прощания с Симоняном
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android