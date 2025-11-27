В «Акроне» рассказали о планах на зимнее трансферное окно

Генеральный директор тольяттинского «Акрона» Константин Клюшев высказался о планах клуба на зимнее трансферное окно.

«Есть позиции, которые требуют нашего внимания. Это необязательно первые номера из наших списков. Понимаем, где нужно усилиться, работа ведётся. Зимой будет точечное усиление», — сказал Клюшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Акрон» занимает восьмое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда Заура Тедеева набрала 21 очко за 16 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 34 очка за аналогичное количество игр.