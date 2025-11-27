Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Кержаков ответил, что любит больше — центр или окраины Санкт-Петербурга

Александр Кержаков ответил, что любит больше — центр или окраины Санкт-Петербурга
Комментарии

Бывший нападающий «Зенита», «Севильи» и московского «Динамо» Александр Кержаков ответил, что любит больше — центр или окраины Санкт-Петербурга. Кержаков — воспитанник «Зенита».

— Тебе ближе парадный Петербург или окраины?
— Наверное, всё-таки центр. Потому что все воспоминания о выходных днях связаны с ним. Едешь на Невский с ребятами из интерната и смотришь, гуляешь. У меня Санкт-Петербург разделён местами, где мы играли чемпионаты города: поедем прямо, справа — стадион Турбостроителей, станция Приморская — стадион, станция Пороховые — стадион, где мы играли. А раньше строилось вокруг дискотек, — сказал Кержаков в видео, опубликованном в телеграм-канале «Спорт на Кинопоиске».

Материалы по теме
Кержаков оценил шансы «Зенита» пройти «Динамо» в Кубке России после поражения 1:3
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android