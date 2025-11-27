Бывший нападающий «Зенита», «Севильи» и московского «Динамо» Александр Кержаков ответил, что любит больше — центр или окраины Санкт-Петербурга. Кержаков — воспитанник «Зенита».

— Тебе ближе парадный Петербург или окраины?

— Наверное, всё-таки центр. Потому что все воспоминания о выходных днях связаны с ним. Едешь на Невский с ребятами из интерната и смотришь, гуляешь. У меня Санкт-Петербург разделён местами, где мы играли чемпионаты города: поедем прямо, справа — стадион Турбостроителей, станция Приморская — стадион, станция Пороховые — стадион, где мы играли. А раньше строилось вокруг дискотек, — сказал Кержаков в видео, опубликованном в телеграм-канале «Спорт на Кинопоиске».