Бубнов назвал двух тренеров, которых точно не возьмут в московское «Динамо»

Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал двух тренеров, которых точно не возьмут в московское «Динамо». Ранее из клуба ушёл Валерий Карпин, отработавший главным тренером бело-голубых с лета по осень 2025-го.

— Слушай. Точно кого уже не возьмут, это полевого командира. Об этом Степашин сказал, да?

— Станислава Саламовича?

— Да. И точно не возьмут Шпилевского. Талалаев сам не хочет. Он уже сказал, что никаких «Спартаков», «Динамо», — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

«Динамо» после 16 туров Мир РПЛ занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 20 очков. У лидирующего «Краснодара» 34 очка.