Равиль Измайлов: Талалаев помогает в популяризации «Балтики»

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов заявил, что главный тренер калининградцев Андрей Талалаев безоговорочно помогает в популяризации команды.

«Андрей Викторович однозначно помогает в популяризации «Балтики». Мне не кажется — я знаю, что это так», — сказал Равиль Измайлов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В нынешнем сезоне «Балтика» под руководством Талалаева идёт на пятом месте в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Калининградская команда набрала 29 очков в 16 матчах. Многие эксперты называют «Балтику» открытием чемпионата России в сезоне-2025/2026.