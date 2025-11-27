Скидки
Динамо М — Зенит. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Саприн прокомментировал сенсационное разгромное поражение «Ливерпуля» в матче с ПСВ
Аудио-версия:
Комментатор Okko Николай Саприн высказался по итогам матча «Ливерпуля» и ПСВ в рамках 5-го труа общего этапа Лиги чемпионов. Нидерландский клуб на выезде обыграл британцев со счётом 4:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
1 : 4
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
0:1 Перишич – 6'     1:1 Собослаи – 16'     1:2 Тиль – 56'     1:3 Дриош – 73'     1:4 Дриош – 90+1'    

«Очень противоречивый результат, потому что после первого тайма, даже несмотря на то, что «Ливерпуль» отыгрывался, всё, казалось, спокойно закончится в его пользу. И давления на чужие ворота было достаточно, и ударов, и моментов – да и в целом понравилось то, как отреагировали мерсисайдцы на ошибку ван Дейка и быстрый пропущенный с пенальти гол.

Но при этом очень понравилось и то, как после перерыва возобновил игру ПСВ. Что-что, а Петер Бош всегда умел ставить игру первым номером, как правило, даже излишне авантюрную. А прижимаясь к своим воротам после шестой минуты, ПСВ хоть и играл по счёту, но как будто бы изменял себе, даже с «Ливерпулем». Очевидно, Бош посчитал ошибкой, потому что во втором тайме эйндховенцы начали играть гораздо смелее, чаще забирать мяч себе – и гол Тиля после отличного ускорения и филигранной передачи Мауро Жуниора выглядел абсолютно логичным.

Да, потом опять отдали мяч сопернику, но при этом куда агрессивнее боролись за него в середине поля, ради чего своевременно провели замены, выпустив свежих и полных сил Рикардо Пепи и Дриуша. Всё это принесло максимальную пользу. Что называется, положили на лопатки. Показательно, что финальный свисток застал ПСВ в очередной атаке. И как это по-бошевски, не правда ли? Крайне стильная победа Эйндховена, которая вкупе с разгромом «Наполи» укрепляет впечатление о ПСВ как о команде, способной в нынешнем сезоне серьёзно и долго шуметь в Европе», — сказал Саприн в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

