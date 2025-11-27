Андрей Кобелев: состав «Динамо» — один из лучших в РПЛ, вылет уж точно не грозит

Российский тренер Андрей Кобелев высказался о положении московского «Динамо» в Мир Российской Премьер-Лиге. Команда занимает девятое место в турнирной таблице, заработав 20 очков за 16 матчей.

«Когда «Динамо» вылетало, команду перед этим покинуло 18 футболистов. Все прекрасно знают, по каким причинам это произошло. Сегодня «Динамо», наоборот, вкладывает большие деньги в игроков и обладает одним из лучших составов в чемпионате. Он может и должен бороться за чемпионство, поэтому вылет «Динамо» уж точно не грозит.

СМИ для того и существуют, чтобы задавать вопросы, иногда разгоняя волну. Перед началом сезона все предполагали, что «Динамо» будет наверху. Когда команда начала терять очки, естественно, журналисты начали задавать вопросы про вылет. О чём-то надо говорить», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.