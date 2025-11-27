Скидки
Быстров: Станкович приехал за неустойкой, денег заработать и покричать, что он великий

Комментарии

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров в резкой форме высказался о работе Деяна Станковича во главе московского клуба. Сербский специалист руководил красно-белыми с лета 2024 по осень 2025-го.

«Станкович приехал за неустойкой, денег заработать и покричать, что он великий. На этом всё и закончилось, как и у многих других. В наш чемпионат многие приезжают не чтобы поработать, что-то выиграть, а просто за неустойкой. Пока руководители это будут допускать, составлять такие контракты, можно и не работать», — приводит слова Быстрова Legalbet.

По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Мир РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на шесть очков.

