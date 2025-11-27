Скидки
Защитник ЦСКА Круговой: Баринов 100% усилил бы нашу команду

Защитник ЦСКА Данил Круговой заявил, что полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов мог бы усилить армейцев. Действующий контракт хавбека с железнодорожниками рассчитан до конца июня 2026 года. Ранее «Чемпионат» сообщал, что переговоры между сторонами по новому соглашению приостановлены и вряд ли будут возобновлены.

— Есть информация, что Баринов пока не может продлить контракт с «Локо», хотели бы его видеть в ЦСКА?
— Да, почему нет? Мы с Бариновым хорошо общаемся и коммуницируем.

— Он бы усилил сейчас ЦСКА?
— Да, 100%, — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

